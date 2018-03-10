كيف نمت القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية؟

بلغت قيمة القروض أو التمويلات المتعثرة لدى المصارف السعودية بنهاية العام الماضي 2017 نحو 20.40 مليار ريال مقارنة بنحو 17.66 مليار ريال في 2016، مسجلة نموا نسبته 16 في المئة بما يعادل نحو 2.75 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

واستند تقرير الصحيفة إلى بيانات القوائم المالية للمصارف، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة من مجموع صافي محفظة القروض للمصارف بنهاية 2017 نحو 1.5 في المئة مقارنة بـ 1.3 في المئة بنهاية عام 2016 و1.2 في المئة بنهاية عام 2015.

وجاء "البنك الأهلي" الأعلى من حيث قيمة القروض المتعثرة بنحو 4.77 مليار ريال، تلاه ""الفرنسي" بـ 3.42 مليار ريال، ثم "الأول" بـ 1.99 مليار ريال، و"ساب" بـ 1.89 مليار ريال، و"مصرف الراجحي" بـ 1.77 مليار ريال، و"الرياض" بـ 1.41 مليار ريال، و"العربي" بـ 1.4 مليار ريال، و"سامبا" بـ 1.13 مليار ريال، و"مصرف الإنماء" بـ 814 مليون ريال، و"البنك السعودي للاستثمار" بـ 773.1 مليون ريال، و"بنك البلاد" بـ 532.2 مليون ريال، و"الجزيرة" بـ 504.4 مليون ريال.

وفيما يتعلق بنسبة النمو في القروض المتعثرة في 2017 مقارنة بقيمتها في عام 2016 فقد حل "البنك السعودي الفرنسي" الأعلى من حيث نسبة النمو بنسبة زيادة قدرها 100 في المئة من 1.71 مليار ريال في 2016 إلى 3.42 مليار ريال في 2017، تلاه "مصرف الإنماء" بنسبة 49 في المئة من 545.6 مليون ريال في 2016 إلى 814 مليون ريال في 2017.

ويأتي في قائمة نمو القروض المتعثرة، "البنك العربي" بنسبة نمو قدرها 39 في المئة، و"بنك الرياض" بنسبة 22 في المئة، و"البنك الأهلي" بنسبة 21 في المئة، و"البنك الأول" بنسبة 20 في المئة، و"ساب" بنسبة 14 في المئة، و"البلاد" بنسبة زيادة قدرها 4.9 في المئة، و"سامبا" بنسبة 4.7 في المئة، آخر المصارف من حيث الزيادة في قيمة القروض المتعثرة جاء "بنك الجزيرة" بنسبة 4 في المئة.

في المقابل، سجل مصرفان تراجعا في قيمة القروض المتعثرة هما "البنك السعودي للاستثمار" و"مصرف الراجحي" بنسبة 28 و38 في المئة على التوالي.