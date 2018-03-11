بنك مصر يدرس ترتيب تمويلات مشتركة بقيمة 30 مليار جنيه

قال نائب رئيس #بنك_مصر، عاكف المغربي، إن مصرفه يدرس فى الوقت الحالي ترتيب تمويلات بقطاعات مختلفة بقيمة 30 مليار جنيه.

وأضاف أن التمويلات ستتوزع على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والعقار والصناعة والطاقة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشار إلى أن البنك قام بضخ 2.5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل، ويسعى البنك إلى زيادة رصيده في المبادرة خلال العام الجاري.

وتابع أن محفظة #المشروعات_الصغيرة والمتوسطة حققت طفرة كبيرة خلال الشهور الأخيرة، لترتفع المحفظة إلى 8 مليارات جنيه، متضمنة مبادرة البنك المركزي بجانب تمويلات البنك ضمن مبادرة مشروعك، والتي يستحوذ البنك بها على حصة تصل إلى 45% من إجمالي التمويلات وعدد المشروعات الموجهة للمبادرة.

ولفت إلى أن البنك لديه خطة تقوم على التوسع خارجيًا في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وعلى رأسها إيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية وكينيا، موضحا أن البنك يسعى إلى تدعيم تواجده في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك بنك #مصر تواجدًا خارجياً كبيراً، عبر فروع مصرفية ومكاتب تمثيل، حيث يتواجد البنك في دول الإمارات العربية المتحدة ولبنان وأوغندا وساحل العاج، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، كما افتتح البنك خلال العام الماضي مكتب تمثيل في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، وآخر فى روسيا.

وأضاف أن البنك يجري مفاوضات حاليًا مع عدد من البنوك الخارجية للحصول على قروض مشتركة دولارية بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار، موضحًا أن البنك ليس لديه نية لطرح سندات دولارية في الوقت الحالى.