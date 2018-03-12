أسعار الفائدة بين بنوك السعودية عند أعلى مستوى بـ11 شهرا

ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال السعودي لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 1.8929 % خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 1.8735 % في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.

ووفقا لتحليل ، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يناير 2018، يعد الأعلى في 11 شهرا، أي منذ شهر شباط (فبراير) 2017 البالغ حينها 1.8983 في المائة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وخلال الـ 11 عاما الماضية "من 2007 حتى نهاية 2017"، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية، أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.

واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة "2.0662 في المائة" في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.

وفي شهر يناير 2018، ظل معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته لتسع سنوات متتالية، البالغ 2 في المائة.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية.

من ناحية أخرى، بقي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال يناير الماضي عند نفس مستويات شهر ديسمبر الذي سبقه، البالغة 1.5 في المائة.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

وكانت "مؤسسة النقد" قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ أكثر من 30 عاما.

ورفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2 في المائة.