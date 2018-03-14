موديز: سيتم إيجاد حل لمطالبات الزكاة من البنوك السعودية

توقع نائب رئيس ومحلل أول في موديز أشرف مدني، زيادة مخصصات القطاع المصرفي السعودي خلال العام الجاري تزامنًا مع ارتفاع القروض المتعثرة، بضغط من المستحقات غير المدفوعة من قبل قطاعي الإنشاء والتجارة.

وفي سياق آخر، قال مدني في مقابلة مع "العربية"، إنه سيتم إيجاد حل لمطالبات هيئة الزكاة من البنوك في 2018 ، مؤكداً أن أثر إقرار مطالبات الزكاة سلبيٌ على البنوك السعودية لاسيما وأن معظم المصارف لم تأخذ مخصصات لهذه الزيادات المطلوبة من هيئة الزكاة والدخل.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة.

وتوقعت موديز زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنسبة 4% هذا العام، خاصة لقطاعي الشركات والعقار، لتبقى ربحيتها الأكبر بين البنوك الخليجية على الرغم من ارتفاع القروض المتعثرة إلى 2.5%.

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من تراجع انتاج النفط على خلفية اتفاق أوبك والمنتجين، فإن الإنفاق الحكومي سيستمر خلال العام الحالي ليدفع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3% في 2018.