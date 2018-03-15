للمرة الأولى.. الأوروبي للإنشاء يستثمر في بنك لبناني!

أعلن بنك عوده اللبناني إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اشترى حصة 2.51% في بنك عوده، وهو أول استثمار للبنك الأوروبي في لبنان.



وقال البنك الأوروبي للإنشاء، وهو بنك للتنمية متعدد الأطراف، إن الاستثمار في أكبر بنوك لبنان يستهدف دعم أسواق المال اللبنانية وإعطاء دفعة للاقتصاد عموما وتقوية القطاع المالي.



وديون لبنان من أكبر الديون الحكومية في العالم من حيث نسبة الدين الناتج المحلي الاجمالي. ويتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في سوريا وأزمة سياسية في البلاد مستمرة منذ سنوات.



وأفاد رئيس البنك الأوروبي للإنشاء سوما تشاركابارتي ، في بيان ، أن "القطاع المالي اللبناني هو العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي للبلاد وسمعتها الدولية. دعم عمليات بنك عوده وحوكمة الشركات شرط ضروري للمحافظة على متانة الاقتصاد في ظل بيئة صعبة في المنطقة".



وبدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير العمل في لبنان في 2017.

وأعلن البنك أنه يرغب في دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص هناك ، كما وتشجيع استخدام الطاقة المستدامة وإصلاح قطاع الطاقة وتحسين توصيل الخدمات العامة.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة عوده والرئيس التنفيذي للمجموعة سمير حنا "هذا الاستثمار في بنك عوده يساعد في توجيه إشارة إيجابية بخصوص فرص نمو الاقتصاد المحلي".



وسبق أن عمل البنك الأوروبي للإنشاء مع الوحدتين المصرية والتركية لبنك عوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.

فرنسبنك



كما أفاد البنك الأوروبي اليوم أيضا التوقيع على خط تمويل للتجارة بقيمة 50 مليون دولار مع فرنسبنك ثالث أكبر بنك لبناني.



وسيصبح فرنسبنك أول بنك تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي في لبنان، ويهدف البرنامج إلى دعم التجارة الدولية والإقليمية عن طريق توفير الضمانات والسلف النقدية لتمويل التصدير والاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.



