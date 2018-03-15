مصرف الإنماء: تكلفة التمويل العقاري منخفضة في السعودية

شدد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبد المحسن الفارس، على أهمية تملك السكن للمواطنين، قائلا: "السكن هو سلعة رئيسية يحتاجها كل مواطن".

وأشار الفارس، في لقاء مع "العربية"، أمس، على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية، إلى جهود وزارة الإسكان السعودية من خلال طرحها منتجين مهمين، وهما الشراكة مع القطاع المصرفي كممول رئيسي لتملك السكن، والشراكة الاستراتيجية مع المطورين لتنمية سوق العقار.

ولفت إلى أن زيادة العرض وتحفيز التمويل سيؤديان إلى خفض تكاليف السكن.

وفيما أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن صناعة التمويل العقاري تنمو بشكل رئيسي، نوه بأن تكلفة التمويل العقاري تعتبر منخفضة في المملكة .

وكانت وزارة الإسكان السعودية، قد أعلنت اليوم عن الدفعة الثالثة من برنامج #سكني والتي أظهرت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج قارب 21800 شخص.

فيما وصل عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وقيد الإنشاء 8080 وحدة.

كما شمل البرنامج توزيع 5350 أرضا سكنية، ومنح 800 ألف و300 قرض عقاري.