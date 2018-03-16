الأصول الأجنبية لمصارف الإمارات تقفز إلى 585 مليار درهم

بلغ رصيد الأصول الأجنبية لدى البنوك في #الإمارات 585.1 مليار درهم، تشكل ما نسبته 21.8% من إجمالي أصول الجهاز خلال شهر يناير التي بلغت قيمتها 2.688 تريليون درهم.

وتظهر القراءة الأولية للأرقام المبدئية التي أصدرها #مصرف_الامارات_المركزي، أن رصيد الجهاز المصرفي في الدولة من الأصول الأجنبية شهد زيادة خلال الشهر الأول من العام 2018 بمقدار 5.5 مليار درهم، مقارنة مع نهاية العام 2017، والذي وصلت فيه قيمة الرصيد إلى 579.6 مليار درهم.

وتعكس الزيادة التي شهدتها الأصول الأجنبية تواصل قوة الملاءة المالية للجهاز المصرفي الإماراتي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتفوق فيها رصيد الأصول الأجنبية على بند مطلوبات الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي منذ العام 2015، وذلك بمقدار 2.5 مليار درهم تقريباً، بحسب إحصاءات المصرف المركزي التي تظهر أن المطلوبات بلغت في شهر يناير نحو 582.56 مليار درهم.