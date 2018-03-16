"ساما" ترفع سعر الفائدة قبل الفيدرالي لأول مرة منذ 2009

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة، مبينة أن مفعول هذا القرار يسري فوراً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها المملكة سعر "الريبو" قبل الفيدرالي الأميركي منذ 2009، حيث دأبت "ساما" على رفع معدل الفائدة بالتوافق مع تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع تقريباً من اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء القادم، والذي تتوقع الأسواق أن يرفع أسعار #الفائدة_الأميركية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وكانت "ساما" قد قررت إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لآجال سبعة أيام و28 يوما و90 يوما، بعدما نزلت أسعار فائدة سوق النقد قصيرة الأجل في #السعودية إلى ما دون الأسعار الأميركية للمرة الأولى في تسع سنوات.

وعزت المؤسسة في بيان لها إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء إلى "انتفاء الحاجة لها في ظل التطورات الراهنة ولتعزيز الاستقرار النقدي".

وبلغ #سعر_الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر في 6 مارس الماضي عشر نقاط أساس دون نظيره الأميركي، وهو أضعف هامش منذ منتصف 2009 حين شوهت #الأزمة_المالية_العالمية أسعار الفائدة.

وفي نهاية 2016 بلغ سعر الفائدة السعودي 104 نقاط أساس فوق الأميركي.