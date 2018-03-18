بنوك الإمارات تقتنص آخر فرصة للتمويل منخفض التكلفة

تخطط بنوك إماراتية لزيادة رأسمالها خلال العام الجاري، فيما يبدو وكأنها رغبة في الاستفادة من آخر فترات التمويل منخفض التكلفة مع توقعات بارتفاع الفائدة تدريجياً بزيادة قد تصل إلى 1% إضافية خلال العام.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن عبد العزيز الغرير رئيس #اتحاد_مصارف_الإمارات أن البنوك تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز وضعها الرأسمالي بصورة أكبر، لافتاً إلى أن البنوك تملك خيارين لتعزيز رأس المال إما أن تحتفظ بجزء من الأرباح أو عبر مطالبة المساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال، وكل بنك يختار الطريقة الأنسب لذلك.

وأضاف أن البنوك التي كانت تسجل معدلات نمو سريعة، اعتمدت في السابق حلولاً أخرى لتقوية رأس المال، ورفع مستوى الشق الثاني من رأس المال عبر الاقتراض من السوق.

وأعلنت ثلاثة بنوك محلية مدرجة أخيراً اعتزامها رفع رأس المال هذا العام، بمبلغ يقدر إجمالا بنحو 4 مليارات درهم، حيث وافقت الجمعية العمومية لبنك #دبي_الإسلامي على مقترح زيادة رأسماله بنسبة 33.33% وبنحو 1.5 مليار سهم، وقال البنك إنه سيتم إصدار أسهم جديدة تصدر بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم.

من جانبه، أعلن #الإمارات_دبي_الوطني أن الجمعية العمومية ستناقش خلال اجتماع 27 مارس، مقترح زيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليار درهم من 5.55 مليار درهم، بمقدار 1.79 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة.

وأعلن #البنك_العربي_المتحد أيضاً عن نجاح عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك، والتي انتهت في 7 مارس، لرفع رأس مال البنك بمقدار 687.5 مليون درهم تضاف إلى رأس المال المدفوع والذي يبلغ 1.37 مليار درهم.