لهذا السبب... "ساما" تأخذ خطوة استباقية وترفع الفائدة

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة مضاء للاستثمار ثامر السعيد في مقابلة مع "العربية" إن إقدام مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما " الخميس الماضي على رفع الفائدة في المملكة، يعود لاتساع الفارق بين سعر الإيداع بالريال وسعر الإيداع بالدولار.

لذا لجأت ساما إلى هذه الخطوة الاستباقية لتحافظ على مستويات السيولة وتمنع أي تطور بالمضاربات على هذه الفروقات السعرية، "وكي لا يكون هناك تذبذب أو محاولة استغلال هذا الفارق"، بحسب السعيد.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الخميس الماضي رفع الفائدة في المملكة، وذلك عن طريق رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

ويأتي هذا القرار بحسب "ساما" استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

كيف تفاعلت البنوك السعودية؟

يذكر أن مؤشر #سوق _الأسهم_السعودية قد حقق مكاسب بنسبة 7.5% منذ بداية 2018. علماً أن ترقب الانضمام لـ "فوتسي" وMSCI يساهم في زيادة مكاسب السوق وتدفق السيولة.

أمّا القطاع المصرفي، فقد ارتفعت أسهم البنك الأهلي 16% وسامبا 15% منذ بداية 2018، في حين سجل سهم مصرف الراجحي مكاسب بنسبة 16%.

وقفز سهم بنك ساب بنسبة 14% منذ بداية تعاملات 2018. بينما سجلت حوالي 40 شركة مكاسب بأكثر من 10% منذ مطلع العام.