عمومية "بيتك" اليوم..وفتح ملف الاندماج مع الأهلي المتحد

تعقد الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي بيتك الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، حيث من المنتظر أن تقر توزيع الأرباح النقدية عند 17% ومنحة عند 10%.

وتأتي هذه العمومية بعد مرور أكثر من عام من الجدل حول ملف اندماج بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد البحريني.

وقد يثار هذا الملف في عمومية اليوم خصوصا في الشق المتعلق بمدى تأييد أكبر مستثمر في "بيتك"، وهي الهيئة العامة للاستثمار (24%)، لهذا الاندماج، علما بأن الهيئة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تجري دراسة داخلية حول عملية الاندماج لم تعلن نتائجها حتى الآن.

وقد علمت "العربية" من مصادر مطلعة أن الدراسة أظهرت تأييدا مبدئيا للاندماج لأسباب عدة، منها تقليل التكلفة وزيادة الإيرادات والأرباح الصافية، وتوسع "بيتك" في أسواق مليئة بالفرص للصناعة المصرفية الاسلامية مثل السوقين المصري والبريطاني حيث يتواجد فيها الأهلي المتحد. لكن المصادر نفسها تخشى أن يغلب القرار السياسي على القرار الفني ويعطل عملية الاندماج.

وكان ملف الاندماج قد أثار حفيظة بعض السياسيين، وبرروا تخوفهم من الاندماج من سيطرة القطاع الخاص (مجموعات استثمارية) على بنك تملك فيه الحكومة ومؤسساتها نحو 50% من رأسماله وموزعة ما بين هيئة الاستثمار بنسبة 24% والهيئة العامة لشؤون القصر 10.5% والأمانة العامة للأوقاف 7.3% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.2%.

وكانت أرباح "بيتك" نمت في الربع الرابع بنسبة 10% لتبلغ 46 مليون دينار.

وعلى مدار العام، ارتفعت أرباح البنك 11.5% لتبلغ 184 مليون دينار. وأرجع البنك هذه النتائج إلى زيادة إيرادات التشغيل الناتجة عن ارتفاع ايرادات التمويل والعمولات والاستثمارات وانخفاض في المصروفات الإدارية وزيادة في تكاليف الموظفين بنسبة 8% نتيجة تعديلات على قانون العمالة الكويتي لإضافة مكافآت نهاية الخدمة وزيادة في المخصصات بنسبة 4%.