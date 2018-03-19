"أبوظبي الأول" يرد على اتهامات: لا تلاعب بالريال القطري

نفى بنك "أبوظبي الأول" أنه أجرى معاملات بقصد التلاعب في #الريال_القطري، وذلك ردا على اتهامات قطرية في هذا الشأن.

وقال البنك إن التقارير عارية تماماً عن الصحة وقد تفاجأ بها.

وأضاف البنك أنه يعتمد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية.

وأكد البنك على علاقات العمل الوطيدة مع كافة الجهات التشريعية حول العالم.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، وقد نتج عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

وقد حصل بنك أبوظبي الأول في الآونة الأخيرة على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية السعودية لمزاولة أنشطة الترتيب والمشورة في قطاع الأوراق المالية.

وتأتي الخطوة مع تعزيز بنوك أخرى من خارج المملكة حضورها في السعودية خلال الأشهر الأخيرة مثل جولدمان ساكس وسيتي جروب.