المركزي اللبناني يرفع الاحتياطي لتعزيز الثقة في الليرة

قال محافظ #مصرف_لبنان_المركزي رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيستمر في زيادة احتياطي#النقد_الأجنبي من أجل تعزيز الثقة في #الليرة_اللبنانية.

وأضاف خلال مؤتمر في #بيروت أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 43 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، قد قال في تصريحات سابقة، إن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة، لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150%.

وفي مقابلة مع "رويترز" قال سلامة، إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين، يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ سنوات، مع تضررهما من الحرب في سوريا المجاورة ومأزق سياسي في الداخل.

ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو للعام 2018 في يوليو، وقال سلامة إن معدلا بين 2.5 و3% هو مستوى مستهدف "متحفظ".

ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في أبريل بباريس.