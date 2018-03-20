بنك "أبوظبي الأول" يحصل على ترخيص فتح 3 فروع بالسعودية

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، الموافقة على الترخيص لبنك #أبوظبي_الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية، محمد الجدعام، بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في المملكة، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخرا على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس "شركة أبوظبي الأول للاستثمار- السعودية" التابعة للبنك، والتي ستقدم خدمات استثمارية للعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة #بنك_أبوظبي_الأول عبدالحميد سعيد "إن الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة تم خلال مدة قياسية، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية".

وأكد أن هذه الخطوة توفر للبنك منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة التي تميز السوق السعودي، معربا عن ثقته أن توسع أعمال البنك في المملكة سيعزز من وجوده الإقليمي، وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة الفروع الدولية.