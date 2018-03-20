عمومية بيت التمويل تقر توزيع 17% نقدا و10% منحة

إنعقدت أمس الجمعية العمومية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وأقرت توزيع الأرباح النقدية عند 17% ومنحة عند 10%، حيث أن 5 إبريل المقبل هو أخر يوم لاستحقاق التوزيعتين، بينما سيتم توزيعهما على المساهمين بتاريخ 10 إبريل المقبل.

وفي مقابلة مع العربية، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل حمد المرزوق أن أرباح البنك نمت بنسبة 11.5 % وهي أعلى من متوسط أرباح البنوك عند 7.5%، وكذلك الأمر بالنسبة لنمو الائتمان الذي ارتفع بنسبة 12.5% لدى البنك.

النمو ونتائج بيتك تركيا

وتوقع المرزوق استمرار النتائج الجيدة للبنك والنمو الائتماني في هذه السنة مدفوعا باستمرار الانفاق الحكومي، وقال أن التركيز سيكون على قطاع الطاقة، اضافة إلى تمويل الأفراد الذي يعتبر سوقا رئيسيا للبنك.

وبالنسبة لمدى تأثير تذبذب العملة التركية على بيتك تركيا التابع لمجموعة بيت التمويل، قال المرزوق أن النمو في البنك يفوق بكثير مخاطر تذبذب العملة، مستبعدا تأثيرا كبيراً على نتائج المجموعة.

وقال المرزوق أن المجموعة تتطلع إلى التوسع، حيث أن اصول بيت التمويل تبلغ ما يقارب 67 مليار دولار ويعمل في سوق محدودة، وأن هناك تطلعا للتوسع في الخليج عموما.

الاندماج مع الأهلي المتحد

وكان بيت التمويل يدرس فرصة الاندماج مع بنك الأهلي المتحد البحريني بغرض التوسع في أسواق مثل بريطانيا ومصر. وفي سؤال عن هذا الملف العالق منذ أكثر من عام، أجاب المرزوق أن "الملف لا يزال محل دراسة في الجهات الرسمية المساهمة في بيت التمويل، بالتالي لا يوجد أي مستجدات في هذا الموضوع".

ولم يثار الملف في العمومية امس على نطاق واسع، بل اقتصر على سؤال من مساهم واحد. ويعتبر أكبر مستثمر في "بيتك"، وهي الهيئة العامة للاستثمار (24%)، أعلنت في وقت سابق أنها تجري دراسة داخلية حول عملية الاندماج لم تعلن نتائجها حتى الآن.

وكانت "العربية" عرضت أمس معلومات مستندة الى مصادر مطلعة أن الدراسة أظهرت تأييدا مبدئيا للاندماج لأسباب عدة، منها تقليل التكلفة وزيادة الإيرادات والأرباح الصافية، وتوسع "بيتك" في أسواق مليئة بالفرص للصناعة المصرفية الاسلامية مثل السوقين المصري والبريطاني حيث يتواجد فيها الأهلي المتحد. وتملك الحكومة ومؤسساتها نحو 50% من رأسمال مجموعة بيت التمويل الكويتي، وهي موزعة كالتالي: هيئة الاستثمار بنسبة 24% والهيئة العامة لشؤون القصر 10.5% والأمانة العامة للأوقاف 7.3% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.2%.

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تخارجات مقبلة

وتوقع المرزوق أن يواصل بيت التمويل سياسته في التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، متوقعا تخارجات في هذه السنة بنحو 150 مليون دينار، لكنه في الوقت نفسه أعطى اشارات بأن البنك سيعمل على تنمية شركات لدى المجموعة مثل الافكو لتأجير الطائرات التي تعتبر في صلب النشاط التمويلي للمجموعة كما ذكر، وأيضا تحدث عن اهتمام بالقطاع الصحي عبر مستشفى السلام الذي اعتبره من الاستثمارات الاستراتيجية.

وينتظر القطاع المصرفي في المنطقة معرفة تأثير تطبيق معيار محاسبي جديد هو IFRS9 الذي يقضي بتحديد حجم مخاطر التسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك، واعتبر المرزوق أن الاثر المالي لهذا المعيار قد يكون ايجابيا نظراً للاحتياطيات التي نتجت عن المخصصات المتراكمة التي حجزتها (منذ بداية الازمة المالية) حسب ما فرضته تعليمات بنك الكويت المركزي.

عارف للبيع بالربع الثاني

وكان لرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل مازن الناهض قال في مؤتمر صحافي إن البنك الإسلامي سيتخذ قراره بخصوص مستقبل حصته في مجموعة عارف الاستثمارية بحلول نهاية الربع الثاني من العام، وانه يدرس بيع حصته في الشركة.

وبحسب "رويترز"، فعارف هي شركة استثمارات متنوعة يملك فيها بيت التمويل الكويتي حصة نسبتها 53 بالمئة، ويبلغ رأسمالها 22.9 مليون دينار (76.4 مليون دولار)، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال الناهض في المؤتمر الصحفي إن الوحدة التركية لبيتك تجري مباحثات للمشاركة بمبلغ 150 مليون يورو، ما يعادل 184.8 مليون دولار في تمويل بناء مشروع جسر كبير في تركيا، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار الناهض إلى أن بيت التمويل لا يحتاج لزيادة رأس المال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت أرباح "بيتك" نمت في الربع الرابع بنسبة 10% لتبلغ 46 مليون دينار. وعلى مدار العام، ارتفعت ارباح البنك 11.5% لتبلغ 184 مليون دينار.