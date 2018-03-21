"ساما" تمنح "أبوظبي الأول" ترخيصا لفتح فروع في السعودية

حصل بنك #أبوظبي_الأول على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما، لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في المملكة العربية #السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك.

ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في المملكة، ويأتي ذلك عقب حصول البنك أخيراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس "شركة أبوظبي الأول للاستثمار- السعودية"، التابعة للبنك والتي ستقدم خدمات استثمارية للعملاء.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: "إننا فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول وعنصرا أساسياً في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك".

وأضاف: "يأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي، لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية ما يدفعنا للمضي قدما نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية، ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة تمثل هذه الإضافة حافزا آخرا لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين".