100 تريليون دولار استثمارات لتجاوز الوقود الأحفوري!

قال مدير الاستراتيجية والتمويل المستدام في HSBC دانيال كلير، إن العالم بحاجة إلى نحو 100 تريليون دولار من الاستثمارات لتجاوز الوقود الأحفوري تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ، بدءا من القروض العقارية "الخضراء" مرورا بقروض السيارات "المستدامة"، وتصل إلى الشركات الكبيرة التي تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح كلير في مقابلة مع "العربية"، أن سوق منتجات التمويل المستدام (مثل السندات الخضراء والصكوك الخضراء) ينمو بسرعة، ومعدلات النمو فيها تفوق الـ10% كل عام، مشيراً إلى أن التمويل المستدام يعكس أجندة عالمية للاستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وفي حين نوه بأن وكالات التصنيف بدأت استخدام المعايير "البيئية والاجتماعية والحوكمة" للشركات، أكد أن كلفة تمويل المشاريع الخضراء انخفضت كثيرا.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

بدليل أن سعر السندات الخضراء يقف اليوم عند نفس مستويات السند العادي وحتى أقل، بحسب كلير.

الجانب الآخر الذي لا بد من التوقف عنده، بحسب كلير، يتعلق بصناع القرار والحكومات والحوافز المالية التي يستطيعون تقديمها على المستويين التمويلي والضريبي لجعل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية.

وفي ما يتعلق بقطاع الاستثمار، أشار كلير إلى عدة معايير يتم اعتمادها وتطبيقها في العالم، خصوصا في الصناديق الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية.