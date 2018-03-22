استقرار القروض والودائع في بنوك السعودية بالربع الرابع

أصدرت الراجحي كابيتال تقريراً عن البنوك السعودية في الربع الأخير من العام الماضي. وكشف التقرير استمرار نمو القروض والودائع للبنوك السعودية بشكل أفقي بدون تغيير ورجحت أن يظل كذلك في المديين القريب الى المتوسط.

كما قالت الراجحي كابيتال أن صافي الربح للبنوك في الربع الرابع ارتفع بنسبة 31% تقريبا على أساس سنوي. بينما سجل انخفاضا لشهر يناير 2018 بنسبة 4.3% على أساس سنوي.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال حجم القروض حتى الآن تبعاً لنشرة ساما التي ظهرت في شهر يناير وظهور بيان الميزانية ونتائج البنوك تفاعل السوق مع متغيرات السوق وأعاد تقييم بعض الشركات.

وأضاف "لجأنا إلى بعض المعايير مثل معادلة جوردن (مكرر السعر للقيمة الدفترية ). والنمو في تقديرنا 3% على المدى البعيد والعائد على رأس المال متوسط 10 سنوات. ووجدنا بعض البنوك بالنسبة للمكرر التقديري يتفاوت من بنك إلى آخر. ومن خلال معايير 3 رأينا أثر زيادة الفائدة وأثرها على الأرباح، الديون المتأخرة وممكن أنها تتحول إلى زيادة في المخصصات وثالثاً نسبة التغطية".