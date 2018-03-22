الراجحي: افتتاح 133 فرعاً للسيدات

نقلت وكالة "رويترز" عن Steve Bertamini الرئيس التنفيذي لـ #مصرف_الراجحي قوله، إن البنك افتتح 133 فرعاً مخصصاً للسيدات، مضيفاً أن لديه أيضاً معرض سيارات للسيدات لمساعدتهن في الحصول على قروض لشرائها، وقد سجل هذا المعرض 75 حجزاً في أسبوعه الأول.

وأشار مصرف "الراجحي" إلى أن أثر انضمام النساء إلى القوى العاملة سيكون إيجابياً على اقتصاد المملكة، حيث سيخفف من أعباء ارتفاع التكاليف، متوقعاً ارتفاع الإقراض في #القطاع_المصرفي فوق النسبة المتوقعة البالغة 4%.

وبحسب Bertamini فإن البنك جذب نحو 50% من التدفقات الأجنبية على البورصة منذ بداية العام، مرجحاً استمرار زخمها حتى نهاية العام.