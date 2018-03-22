القصبي: السعودية تبحث فرص استثمار مع شركات أميركية

ذكر وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن ولي العهد السعودي والوفد المرافق سيعقدون اجتماعات مع رؤساء تنفيذيين في كل من شركات أمازون وأبل وغوغل وفايزر للبحث عن فرص استثمار أجنبي.

وسيقوم الوفد بزيارة كل من بوسطن وسياتل وسان فرانسسكو ولوس أنجلوس بالإضافة إلى هيوستن.

وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات مع ممثلي بنوك كبرى ستعقد خلال زيارة ولي العهد. ومن البنوك التي ذكرها الوزير كل من جيه بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي ومجموعة جولدمان ساكس وسيتي جروب وبنك أوف أميركا.

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد التقى في مقر إقامته بواشنطن، الأربعاء، رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن #ولي_العهد_التقى_مع_رؤساء_شركات، بوينغ، وريثيون، ولوكهيد مارتن، وجينرال داينامكس.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكة #السعودية و #الولايات_المتحدة الأميركية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.