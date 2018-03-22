بنك إنجلترا: قد نحتاج لرفع الفائدة بشكل أسرع من المخطط

من المرجح أن يبقي #بنك_إنجلترا أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه المرتقب اليوم.

وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة في اجتماع شهر مايو المقبل، ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض فوق مستويات حالة الطوارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات.

وذكر محافظ بنك إنجلترا في وقت سابق وبشكل مفاجئ أن أسعار الفائدة قد تحتاج للرفع بشكل أسرع مما كان مخططاً بسبب نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم فوق المعدل المستهدف.



ورفع #الاحتياطي_الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا.

ووصل سعر الفائدة القياسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النطاق بين 1.50% و1.75%.