دبي توقع صفقة تمويل بـ9 مليارات درهم لمسار مترو 2020

أعلنت دائرة المالية بحكومة #دبي اكتمال عملية تمويل لمشروع مسار #مترو_دبي_2020 في الإمارة، بقيمة 9 مليارات درهم ولمدة 17 عاماً.

وينتظر أن يتكلف المشروع 10مليارات و600 مليون درهم، ويهدف إلى إنشاء امتداد بطول 15 كيلومتر تقريباً للخط الأحمر في مترو دبي، بدءاً من محطة "نخيل هاربر آند تاور" وصولا إلى موقع إكسبو، مشتملا على سبع محطات فضلا عن عملية تطوير لشبكة المترو الحالية.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع منافع اجتماعية واقتصادية كبرى جراء تسهيل حركة الركاب في المناطق التي يخدمها، والذين سيكون من بينهم زوار #معرض_إكسبو_2020 دبي، ويعد من المشاريع الحيوية التي لن يقتصر أثرها الإيجابي على حدث "إكسبو"، وإنما يمتد ليشمل المنطقة المحيطة بموقع إقامة الحدث ولعقود طويلة.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، ارتفاع ثقة البنوك الدولية في اقتصاد دبي.

وقال إن حكومة دبي تواصل السعي للارتقاء باستراتيجيتها في التمويل، و"كان الحصول على التمويل بضمانات شاملة من وكالات لائتمان الصادرات مثالا طيباً يؤكد سلامة هذه الاستراتيجية ودقتها إذ استطعنا الحصول على تمويل طويل الأمد بمعدلات فائدة تنافسية، مع السماح لنا في الوقت ذاته بإدارة موازنتنا على نحو استباقي وبأسلوب مسؤول يعتبر نموذجاً يحتذى به على الصعيد المالي العالمي".

واشتملت العملية على تمويل بنحو 5 مليارات و200 مليون درهم على مدى 17 عاماً، مدعوم بضمانات شاملة من الوكالة الفرنسية لائتمان الصادرات والوكالة الإسبانية لائتمان الصادرات ويسدد على مدار 14 عاماً تبدأ في 2020، إضافة إلى قرض تقليدي على مدار 10 سنوات بنحو 4 مليارات درهم يسدد على مدار 6 سنوات تبدأ في 2022.

وقام كل من بنك أبوظبي الأول وبنك "بانكو سانتاندر إس إيه" وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، وبنك "إنتيسا سان باولو إس بي إيه" وبنك "ستاندرد تشارترد"، بدور المنظمين المنتدبين الرئيسيين ومقدمي التسهيلات التمويلية في هذه العملية.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أرست عقد تصميم مشروع "مسار مترو دبي 2020" وبنائه على ائتلاف شركات يتكون من "ألستوم ترانسبورت" للنقل، و"أكسيونا إنفراستركتشر" للبنى التحتية و"غولرماك".