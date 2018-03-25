رويترز: إنجاز استحواذ ENBD على "دينيز بنك" في أسابيع

توقعت مصادر لوكالة رويترز أن يتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إنجاز صفقة شراء "DENIZBANK" التركي خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقعت المصادر أن تصل قيمة الصفقة إلى 5.3 مليار دولار.

وتعد موافقة الهيئة المصرفية للبنوك في تركيا الخطوة الأخيرة لإتمام هذه الصفقة.

ويخطط Emirates NBD لرفع رأسماله بنحو 7.350 مليار عبر إصدار أسهم جديدة، وذلك بعد موافقة مساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية بعد غد الثلاثاء.

وكانت وكالة التصنيف "موديز" قد ذكرت أن قرار بنك الإمارات دبي الوطني برفع الشق الأول من رأسماله يعد إيجابيا لتصنيفه.

وأضافت الوكالة أن زيادة رأسمال البنك وسط تنفيذ متطلبات بازل 3 والمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية سيوفر مساحة إضافية لاستثمار رأس المال في المستقبل، وسيقلل من تركيز مخاطر الائتمان.