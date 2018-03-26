الأهلي كابيتال تدشن صندوقاً استثمارياً بمجال الطيران

أعلنت الأهلي كابيتال (مركز دبي المالي العالمي)، التابعة للأهلي كابيتال، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، اختتام عملية طرح وإطلاق صندوق الأهلي كابيتال للطيران 1 بقيمة أصولٍ تبلغ 200 مليون دولار من خلال عملية اكتتابٍ خاص.

الصندوق يملك حصة الأغلبية في شركة بيريغرين توبكو المحدودة للطيران، المدارة من قبل الأهلي كابيتال (مركز دبي المالي العالمي)، والتي استحوذت على محفظة بقيمة 800 مليون دولار تضم 21 طائرة.

تشمل المحفظة على مزيج من طائرات إيرباص وبوينغ من ذوات البدن الضيق والعريض، مؤجرة لـ 14 شركة طيران في أنحاء مختلفة من العالم. ومن المقرر أن تقوم "إيركاب هولندغز إن.في"، الرائدة عالمياً في مجال تأجير الطائرات وتمويل الطيران، بتوفير كافة الخدمات الفنية وخدمات إدارة التأجير اللازمة والتي تملك حصة الأقلية في المحفظة.

ويوفر الصندوق فرصة فريدة للاستثمار في السوق العالمية للطيران، الذي يتميز بعائدات جذابة غير مرتبطة بالاستثمارات البديلة الأخرى، وقد أثبتت هذه الصناعة على مدى أكثر من 30 عاماً مرونتها لتقلبات السوق.