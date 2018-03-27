موديز: رفع معدل الفائدة السعودية إيجابي لسيولة البنوك

قالت وكالة موديز في تقرير لها، إن رفع مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما" معدلات الفائدة عقب رفع الفائدة الأميركية، سيكون إيجابياً على #البنوك_السعودية، كونه سيمنع خروج رؤوس الأموال من المملكة.

وأوضحت موديز أن تحسن الظروف التمويلية والسيولة منذ العام الماضي أدى إلى تضييق الفارق بين السايبور والليبور إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، مشيرة إلى أن السيولة تحسنت بدعم من ارتفاع أسعار النفط وازدياد إصدارات السندات الدولية.

كما رجحت #موديز استمرار ارتفاع هامش صافي الفائدة هذا العام.

وعلى سياق متصل، قالت موديز إن رفع مصرف الإمارات المركزي معدلات الفائدة سيكون إيجابيا على البنوك الإماراتية، لاسيما هامش صافي الفائدة.

