3 مليارات دولار أرباح "رؤية سوفت بنك" خلال 5 أشهر

تعتزم السعودية رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 7 تريليونات ريال بحلول 2030، وهو يلعب دورا مهما في دعم رؤية السعودية 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

وعقد صندوق الاستثمارات العامة شراكات عدة تهدف إلى تنويع استثماراته في قطاعات جديدة ذات عوائد مرتفعة.

ووقع #صندوق_الاستثمارات_العامة و"سوفت بنك" في وقت سابق مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية برأسمال يبلغ 100 مليار دولار عرف بصندوق #رؤية_سوفت_بنك.

وساهم صندوق الاستثمارات بـ45 مليار ريال من رأسماله. ويستهدف صندوق رؤية سوفت بنك استثمار 50 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.

وقد حقق #صندوق_رؤية_سوفت_بنك أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار من استثماراته خلال 5 أشهر، حيث شارك في 15 مشروعا استثماريا في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما استثمر الصندوق 4.4 مليارات دولار في "وي وورك"، وهو يقترب من الاستحواذ على حصص ومشاريع استثمارية أخرى.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" قد صرح في وقت سابق أن صندوق رؤية سوفت بنك سيتحول خلال العقد القادم إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في قطاع التكنولوجيا، وسيساهم في تسريع ثورة المعلومات وتنمية هذا القطاع.

يشار إلى أن "سوفت بنك" قد أعلن عن نيته استثمار 25 مليار دولار داخل السعودية، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، و 10 مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية.