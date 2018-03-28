"الإمارات دبي الوطني" يقر رفع رأسماله لـ7.35 مليار درهم

أعلن بنك #الإمارات_دبي_الوطني أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس المال من 5.5 مليار درهم إلى 7.35 مليار درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة، فيما رجح محللون أن يتم توجيه تلك الزيادة إلى تمويل عملية استحواذ مرتقبة.

وأوضح البنك في بيان إلى سوق دبي المالي، أن سعر اكتتاب السهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون.

كما وافقت الجمعية العمومية للبنك على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 20%.

وأضاف البيان أن أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة تمنح لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة.