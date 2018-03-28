السعودية.. تحويل الهواتف الذكية لبطاقات صراف آلي قريباً

يبدأ 29 مليون سعودي الأسبوع القادم، استخدام البطاقة البنكية #مدى عن طريق #الهواتف_الذكية، بحسب ما أكده أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ "العربية.نت".

وأضاف حافظ أنه في بداية شهر أبريل من العام الجاري، سيتمكن العميل من عملية الشراء عبر الإنترنت ورقمنتها وانتقالها إلى الهواتف الذكية، بالإضافة لإلغاء سقف نقاط البيع عبر "مدى"، التي ستساهم في تيسير عملية الشراء عبر الإنترنت، تماشياً مع التقدم الرقمي الذي تشهده #السعودية في التعاملات، مبيناً أنها خطوة اختيارية وغير ملزمة، باعتبارها تشجيعاً للتعامل الالكتروني، وهي تعزز توجهات المملكة في 2030 نحو التعامل الرقمي.

في حين كشفت #البنوك_السعودية عن مشروع لتحويل الهواتف الذكية إلى بطاقة صراف في الربع الثالث من العام الحالي، حيث ستتم رقمنة #بطاقة_الصراف_الآلي "مدى" خلال الفترة المقبلة، ليتم استخدامها عبر الهواتف، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء، وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن كان الدفع محددًا بـ 20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.