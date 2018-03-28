نمو أرباح بنك بلوم مصر 30% في 2017

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك بلوم مصر، إن البنك حقق نموا نسبته 30% في أرباح 2017 مع ارتفاع صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات.

وذكر أوزالب في مؤتمر صحافي أن البنك حقق ربحا قدره 702 مليون جنيه، ما يعادل 39.91 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة مع 540 مليونا في 2016.

وأضاف أن البنك تمكن "من تحقيق معدلات نمو جيدة على كل المستويات وذلك على الرغم من التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين وكان لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي".

وزاد صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات 26% في 2017 مقارنة مع العام السابق.

وقال أوزالب إن البنك رفع رأسماله إلى ملياري جنيه اليوم من 1.7 مليار، ويستهدف زيادة عدد الفروع إلى 42 فرعا هذا العام من 38، مع سعيه لزيادة حصته السوقية إلى 5% خلال خمس سنوات من 1% حاليا.

وزادت قروض العملاء والبنوك لدى بلوم مصر بنسبة 29.35% إلى 12.03 مليار جنيه في ديسمبر 2017 مقارنة مع 9.3 مليار في الشهر نفسه من 2016، في حين نمت الودائع 23.77% إلى 30.2 مليار جنيه من 24.4 مليار قبل عام.

وارتفع إجمالي أصول البنك 24% إلى 34.4 مليار جنيه في ديسمبر 2017 من 27.8 مليار قبل عام.

وبنك بلوم مصر وحدة تابعة لبلوم اللبناني، أكبر بنك في لبنان من حيث القيمة السوقية وفقا لبيانات تومسون رويترز متقدما على بنك عوده.