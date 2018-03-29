مصرف لبنان المركزي: لا تخفيض لقيمة الليرة اللبنانية

نقلت صحيفة "ديلي ستار" عن محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله "إنه لا يفكر في خفض قيمة الليرة اللبنانية المربوط سعر صرفها بالدولار".



وجاء في الصحيفة، وفق مقابلة أجريت مع سلامة ، "لا ندرس أي خفض لقيمة العملة لأننا نرى أنه سيقوض الثقة والاقتصاد وسيرفع سعر الفائدة أكثر بكثير".

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ 20 عاماً.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قد اعتبر في حديث سابق خلال الشهر الجاري، أن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150%.

وقال سلامة إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.