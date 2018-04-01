صندوق النقد: قبرص بحاجة إلى خفض مديونية القطاع الخاص

أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #قبرص بحاجة إلى إجراء إصلاحات لخفض عدد القروض في اقتصاد الجزيرة المضطرب.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن اقتصاد الجزيرة قد تعافى إلى حد ما بفضل قطاع البناء والسياحة وقطاع الخدمات المهنية، لكن #مديونية القطاع الخاص لا تزال مرتفعة للغاية.

وتم تحديد نقاط رئيسية يتعين على السلطات القبرصية اتباعها وهي "تعزيز انضباط المدفوعات، وتجنب السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية واعتماد إصلاحات هيكلية شاملة، ودعم النمو المتوازن والدائم الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي".

يذكر أن المشاكل الاقتصادية سيطرت جزئياً على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة، التي فاز فيها نيكوس أناستاسيادس.