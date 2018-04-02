احتياطي مصر الأجنبي يرتفع لمستوى تاريخي جديد

قال #البنك_المركزي_المصري اليوم الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس، من 42.524 مليار في فبراير.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من #العملة_الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 87 مليون دولار في مارس.

وطرحت مصر في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع #صندوق_النقد_الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.