المركزي العماني يخفض كفاية رأس المال للبنوك إلى 11%

أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التعديلات لتحفيز النمو الاقتصادي، فقد تم تخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة من 12% إلى11%.



ويتوقع أن يحقق هذا الخفض زيادةً في حجم الائتمان من 5.2 مليار ريال إلى 7.8 مليار ريال عماني.



كما قرر المركزي توسيع قاعدة الودائع التي تُحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح لتشمل الودائع بين المصارف المحلية.