مصر تنتظر تخصيص 3 مليارات دولار من "الإسلامي للتنمية"

تنتظر الحكمة المصرية إعلان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تخصيص نحو 3 مليارات دولار لدعم المشروعات التنموية في مصر.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إنها اتفقت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة، والتي من المنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار لثلاث سنوات تبدأ العام الجاري وتنتهي في العام 2020، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.

وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تُمثل احتياجات الشعب المصري وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بندر حجار، على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك والذي يقام في العاصمة التونسية.

واتفق الجانبان، على دعم عدد من مشروعات التنمية فى سيناء، خاصة مشروع لتحليه المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في مصر، والذي من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربي وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا.

كما اتفق الجانبان على التعاون في إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثماري لريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك.

ودعت الوزيرة المصرية البنك للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الأعمال فى الوزارة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار.