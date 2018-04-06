"سوسيتيه جنرال" يبحث مع حكومات خليجية إصدار سندات

قال مسؤولان تنفيذيان لدى سوسيتيه جنرال إن البنك يجري محادثات مع حكومات خليجية بشأن إصدارات محتملة لسندات مقومة باليورو مع توقعات بطرح أول سندات من المنطقة في غضون 12 إلى 18 شهرا.

وتزيد إصدارات السندات من منطقة الخليج في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تنويع مصادر تمويلها بدلا من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وحتى الآن فإن الغالبية العظمى من تلك الإصدارات بالدولار الأميركي لكن سوسيتيه جنرال أجرى مناقشات مع حكومات بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إصدارات محتملة باليورو ثاني أكبر سوق سندات بعد سوق الدولار.

وقال ريشاد ساوندارجي الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال في الشرق الأوسط "على الحكومات أن تفكر بشأن تنويع مصادر تمويلها بالنظر إلى أن جميع الحكومات في المنطقة ستدخل على الأرجح أسواق السندات العالمية على نحو منتظم". وأضاف "لذلك وبعيدا عن الدولار، فإن اليورو خيار طبيعي يجب النظر فيه".

وتبدأ مصر عقد اجتماعات مع مستثمري السندات في أوروبا هذا الأسبوع قبل إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو وفق ما ذكرته رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع نقلا عن وثيقة من أحد البنوك التي عُينت لترتيب الاجتماعات.

ولا يشارك سوسيتيه جنرال في ترتيب إصدار السندات المصري لكنه شارك منذ بداية العام في ترتيب إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة 1.7 مليار لساحل العاج وسندات بقيمة مليار دولار أصدرتها السنغال.

وقال أمين الجاوي رئيس تغطية القطاع العام للشرق الأوسط "كلما عززت أوروبا مركزها كشريك تجاري واستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت فرص إصدار سندات مقومة باليورو أكثر جاذبية".

وقال إنه مع توافر جميع العوامل الملائمة، فمن المرجح أن تبيع دولة خليجية إصدار سندات مقومة باليورو في غضون 12 إلى 18 شهرا.