احتياطيات الصين الأجنبية ترتفع مع استمرار ضعف الدولار

ارتفعت احتياطيات #الصين من النقد الأجنبي قليلا في مارس، مع استمرار الضعف العام للدولار الأميركي وتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما عزز التوقعات بصعود العملة الصينية.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني اليوم الأحد، أن الاحتياطيات زادت تسعة مليارات دولار في مارس إلى 3.143 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بلغ 27 ملياراً في فبراير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات بنحو ستة مليارات دولار في مارس إلى 3.14 تريليون دولار.

وفي العام الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الصينية للمرة الأولى منذ العام 2014، وتحولت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود من تدفقات خارجة صافية إلى مستقرة في الأساس.

وقالت الهيئة المنظمة لسوق الصرف في الصين في أواخر مارس، إنها تتوقع أن تظل التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود مستقرة في الأساس هذا العام.

وارتفعت العملة الصينية 0.8% أمام الدولار في مارس، وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات خلال الفترة بين يناير وفبراير.

وفي العام 2017، ارتفع اليوان نحو 6.8% أمام العملة الأميركية، بعد انخفاض استمر ثلاث سنوات متتالية.