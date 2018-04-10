NBK يحقق 312 مليون دولار أرباحاً للربع الأول

أعلن بنك الكويت الوطني NBK تحقيقه 93.6 مليون دينار كويتي (حوالي 312 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من عام 2018 بنسبة نمو بلغت 9.6 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

وقال البنك في بيان صحافي إن الموجودات الإجمالية للبنك نمت بنسبة 7.8 في المئة في نهاية مارس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع ثلاثة في المئة لتصل إلى 2.9 مليار دينار.

وأضاف بيان البنك أن القروض والتسليفات الإجمالية بلغت 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018 بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 1.38 في المئة في نهاية مارس 2018 فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن بنك الكويت الوطني سجل أداء قوياً في الربع الأول من العام 2018 إذ ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 213.4 مليون دينار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن العمليات الدولية للمجموعة ساهمت بنحو 27 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الجاري حيث حققت جميع الاسواق التي عمل بها البنك أداء قويا.

وقال ان معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني بلغ 17.3 في المئة بنهاية مارس 2018 متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.