الإمارات.. اليوم بدء العمل بآلية "الآيبور" الجديدة

يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، العمل بنظام تحديد #أسعار_الفائدة على التعاملات بين بالبنوك في #الإمارات #الآيبور، وفقاً للآلية الجديدة التي حددها المصرف المركزي الإماراتي وأعلن تفاصيلها الشهر الماضي، والتي تعتمد على الأسعار المنفذة للعقود بين البنوك بشكل أساسي، بدلاً من الآلية السابقة التي انتهى العمل بها يوم الخميس الماضي، والقائمة على الأسعار المعروضة بين البنوك بالدولة.

ووفقاً للآلية الجديدة، فإن أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ستكون أكثر واقعية ودقة مقارنة مع الآلية السابقة، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وكانت الآلية السابقة تعتمد على الأسعار التي تعرضها يومياً عشرة بنوك مختارة بالإمارات، ويتم احتساب السعر على أساس حساب المعدل الوسطي للأسعار بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة، وهي شبيه بالآلية المعتمدة في لندن لتحديد سعر "الليبور" الذي يشمل تسعير عشرات المشتقات لأسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالعملات الرئيسة بالعالم.

ووفقاً لآخر سعر صادر عن البنوك المعتمدة في آلية تحديد سعر "الآيبور" المعمول بها منذ أكتوبر 2009 وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك لأجل سنة 2.94%، فيما بلغ السعر لأجل 6 أشهر 2.63%، ولأجل 3 أشهر 2.39%، وبلغ 1.93% لأجل شهر واحد، و1.71% لأجل أسبوع، ووصل السعر 1.5% تقريباً لأجل ليلة واحدة، بحسب "الاتحاد".