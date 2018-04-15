148 مليار ريال ودائع أجنبية بمصارف السعودية بنمو 25%

بلغت الودائع بالعملة الأجنبية لدى #المصارف_السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي، نحو 148.2 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 24.8 %، بما يعادل 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ118.7 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2017.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما"، فإن الودائع بالعملة الأجنبية سجلت أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وبالتحديد منذ أغسطس من عام 2016، عندما بلغت حينها نحو 148.68 مليار ريال.

وشكلت الودائع الأجنبية نحو 9.2 %، من إجمالي #الودائع_المصرفية بنهاية شهر فبراير الماضي، فيما كانت تشكل خلال الفترة المماثلة من 2017 نحو 7.49%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية نموا متواصلا للشهر الثاني على التوالي، حيث حققت ارتفاعا في شهر يناير الماضي، بنحو 5.7 %، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وارتفعت الودائع الأجنبية خلال شهر فبراير 2018 بنحو 24.8%، على أساس سنوي، في حين سجلت ارتفاعا بنحو 7.95%، مقارنة بشهر يناير 2018.

وشكلت ودائع الأفراد والشركات خلال فبراير الماضي، نحو 69.2%، من إجمالي الودائع الأجنبية وبنحو 102.57 مليار ريال.

وارتفعت ودائع الأفراد والشركات خلال شهر فبراير الماضي نحو 2.7 %، بزيادة بلغت 2.66 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.