السعودية: 275% نمو عمليات "مدى أثير" للدفع الرقمي

أكد زياد اليوسف مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات في #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي (ساما) أن عمليات الدفع الإلكتروني الرقمية، عبر خدمة "مدى-أثير" قفزت بنسبة 275% خلال 3 شهور للربع الأول من العام الحالي 2018، وتعد "مدى-أثير" إحدى خدمات #مدى المضافة والتي تتيح لحامل بطاقة مدى المصرفية القيام بعملية الدفع بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع.

وقال اليوسف في مقابلة مع "العربية" إن مؤسسة النقد تركز على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية للمدفوعات على مستوى المملكة، بجانب التعاون مع الجهات الدولية والشركات العالمية، من أجل توفير هذه الخدمات للزائرين للسعودية، ولتوفير احتياجات السوق السعودية بوصفها سوقاً منفتحة وفيه معاملات تجارية ودفع إلكتروني مع مختلف الشركات بالعالم، كاشفا أن المؤسسة ستعلن عن مبادرة وطنية كبرى بهدف تنمية قطاع التقنيات المالية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أهمية تطوير قطاع التقنيات المالية الذي تنظر له مؤسسة النقد على أنه قطاع حيوي يخفض التكلفة على القطاع الخاص ويسهل عمليات المدفوعات، وتبادل الفواتير موضحا أن مشاركة المؤسسة في مؤتمر seamless للمدفوعات بدبي تضمنت استعراض تجربة السعودية في رقمنة المدفوعات.

وقال إن مؤسسة النقد استعرضت خلال المؤتمر منصة جديدة لفواتير الأعمال، بهدف رقمنة تبادل الفواتير بين الشركات وتقليل فترة تسوية العمليات ومنح شفافية أعلى لهذه العمليات، وبما يسهل تنظيم التدفقات النقدية للشركات، بجانب استعراض تطور خدمات "مدى" التي شهدت نقلة نوعية خلال الشهور الثلاثة الماضية.

يذكر أن استخدام المدفوعات الرقمية تشهد تسارعا ملحوظا في السعودية، حيث تشير إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن عدد عمليات "مدى" لأجهزة نقاط البيع في المملكة ارتفع خلال شهر مارس الماضي إلى نحو 83 مليون عملية بزيادة 49% عن الشهر نفسه من العام الماضي.