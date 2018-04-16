"ENBD" يفتتح فرعاً في جدة.. فما خطته التوسعية؟

أعلن #بنك_الإمارات_دبي_الوطني ، عن توسيع عملياته في المملكة العربية السعودية حيث قام مؤخراً بافتتاح أول فرع له في مدينة جدة، إضافة إلى خططه الرامية لافتتاح أول فرع له في الخبر، وفرعه الثاني في العاصمة الرياض.



وبذلك، ستحتضن #المملكة أكبر شبكة لفروع بنك الإمارات دبي الوطني خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.



ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية المالية للشركات، والتمويل المشترك، وتمويل المشاريع عبر شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له.



وتمثل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في #دول_مجلس_التعاون_الخليجي ، ومن المتوقع لبرنامج التنويع الاقتصادي الذي تعمل على إرسائه أن يسهم في تعزيز التنمية ورأس المال والتدفق التجاري في المنطقة.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك غير سعودي يمتلك هذه الشبكة الواسعة من الفروع في المملكة. ويزاول البنك، الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، نشاطه أيضاً في مصر والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين واندونيسيا.