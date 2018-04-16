NBK يتوقع زيادة صافي إيرادات الفوائد بـ12 مليون دينار

نشر بنك الكويت الوطني محاضر اللقاء مع المحللين الماليين عن نتائج الربع الأول، وهو أحد الشروط الجديدة من متطلبات التصنيف ضمن السوق الأول في الكويت، ليكون أول شركة تقوم بالنشر.



وأوضح المحضر أن صافي إيردات الفوائد ارتفع بثماني نقاط أساس، وذلك نتيجة ارتفاع الفائدة، حيث ارتفع متوسط العائد على الأموال إلى 3.97%

كما أشار البنك إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بما يتراوح بين 10 و12 مليون دينار على أساس سنوي.

وأوضح البنك أن المخصصات ارتفعت إلى 42 مليون دينار في الربع الأول نتيجة التطبيق الجزئي للمعيار المحاسبية IFRS9، وذلك مقارنة بـ38 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني حقق أرباحاً صافية في الربع الأول من العام فاقت توقعات المحللين وبلغت 93 مليون دينار بنمو 10% مقارنة الفترة المماثلة من 2017.