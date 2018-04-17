أرباح "غولدمان" ترتفع 27% مع نمو إيرادات التداول

أعلنت مجموعة #غولدمان_ساكس اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها الفصلية 27% مدعومة بنمو إيرادات التداول، بسبب زيادة التقلبات في السوق.

وقال البنك إن صافي ربحه العائد لحملة الأسهم العادية ارتفع إلى 2.74 مليار دولار أو 6.95 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، من 2.16 مليار أو 5.15 دولار للسهم قبل عام.

وتوقع المحللون في المتوسط أرباحاً قدرها 5.58 دولار للسهم بحسب "تومسون رويترز آي/بي/إي/إس".

وارتفعت إيرادات "غولدمان ساكس" من التداولات 30.5% إلى4.39 مليار دولار مقارنة مع الربع ذاته قبل عام، حين نزلت الإيرادات بـ2% بسبب الانكشاف الكبير للبنك على السلع الأولية.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك، بما في ذلك صافي الدخل من الفائدة، بنسبة 25% إلى 10.04 مليار دولار.