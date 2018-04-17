"الإمارات دبي الوطني" يوسع عملياته في السعودية

بدأ بنك الإمارات دبي الوطني توسيع عملياته في السعودية، حيث افتتح أخيراً أول فرع له في مدينة جدة، إضافة إلى خططه الرامية لافتتاح أول فرع له في الخبر، وفرعه الثاني في العاصمة الرياض.

وبذلك، ستحتضن المملكة أكبر شبكة لفروع بنك الإمارات دبي الوطني خارج دولة الإمارات ومصر. وبالاستفادة من الإمكانات الرقمية التي يتمتع بها البنك، وشبكة امتيازاته القوية في أبرز أسواق المملكة، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية المالية للشركات، والتمويل المشترك، وتمويل المشاريع عبر شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني: "يستند حضورنا القوي في المملكة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وفي الوقت الذي تحث فيه المملكة خطاها نحو تحقيق خطتها التحولية الشاملة -رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإننا سعداء للغاية بالإسهام في توطيد هذه العلاقات، ومواصلة دعم عملائنا من الأفراد والشركات الباحثين عن شريك مصرفي يتمتع بالخبرة والمصداقية".

ومن المتوقع لبرنامج التنويع الاقتصادي السعودي أن يسهم في تعزيز التنمية ورأس المال والتدفق التجاري في المنطقة. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك غير سعودي يمتلك هذه الشبكة الواسعة من الفروع في المملكة. ويزاول البنك نشاطه أيضاً في مصر والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

من جهته، قال المهندس لؤي حسن عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية: "يأتي حضورنا المتنامي في المملكة العربية السعودية ليتيح لنا بناء علاقات وثيقة مع الأفراد والشركات الباحثين عن الفرص الاستثمارية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا الراسخ بتقديم أعلى مستويات الجودة والمساهمة بتطوير اقتصاد المملكة على المدى البعيد".