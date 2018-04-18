الخضري تجدد تسهيلات بنكية بـ330 مليون ريال مع البنك الأول

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع اتفاق تجديد #تسهيلات_بنكية بنظام التمويل الإسلامي وذلك مع البنك الأول بتاريخ 18/04/2018 بقيمة 330 مليون ريال.

وأشارت شركة "الخضري" إلى أن هذه التسهيلات الائتمانية تهدف إلى توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.

وتتضمن هذه التسهيلات تمويل مرابحة واعتمادات مستندية وضمانات متعددة الأغراض، وتشتمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنك الأول على ما نسبته 50% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 50% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة، وسوف تكون قابلة للتجديد بعد عام من تاريخ إبرامها.

ومن الجدير بالذكر أن مدد حدود التمويل تتباين وفقاً لمدد المشاريع الممولة المختلفة، وسوف يتم سداد معظم التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة 50% من عوائد عقود المشاريع الممولة.