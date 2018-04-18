لماذا أعلن المركزي الصيني خفضاً للاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض حجم النقد الذي يجب على معظم البنوك التجارية أن تحتفظ به كاحتياطيات، لكنه سيلزمها بأن تستخدم السيولة الناتجة عن ذلك الخفض لتسديد قروض حصلت عليها عبر آليته للإقراض المتوسط الأجل.



وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن الأموال التي ستتبقى لدى البنوك بعد تسديد قروضها يجب أن تستخدم لإقراض الشركات الصغيرة.



وجاء قرار البنك المركزي غير المتوقع بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بعد بيانات في وقت سابق اليوم الثلاثاء أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا أسرع من المتوقع بلغ 6.8% في الربع الأول من العام الحالي.



وسيجري خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي- التي تبلغ حاليا %17 للبنوك الكبرى و15% للبنوك الأصغر حجما- بمقدار 100نقطة أساس.



وسيسري الخفض بدءا من الخامس والعشرين من أبريل نيسان وسينطبق على معظم البنوك، مع استثناء بنوك تدعم سياسات الدولة مثل بنك التنمية الصيني.

