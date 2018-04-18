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نمو أرباح "دبي الإسلامي" 16% إلى 1.2 مليار درهم

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك #دبي_الإسلامي الفصلية بنسبة 16% لتصل إلى 1.2 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل من متوسط التوقعات البالغ 1.1 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 2.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي موجودات البنك 211 مليار درهم.

ووافق مجلس إدارة #بنك_دبي_الإسلامي على تحديد سعر الإصدار لزيادة رأسمال البنك عند 3 دراهم و11 فلسا.

ويتضمن هذا السعر القيمة الأسمية عند درهم واحد بالإضافة إلى خصم بنسبة 45% عن السعر السوقي بتاريخ إغلاق أمس.

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