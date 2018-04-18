نمو أرباح "دبي الإسلامي" 16% إلى 1.2 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك #دبي_الإسلامي الفصلية بنسبة 16% لتصل إلى 1.2 مليار درهم.



وجاءت النتائج أفضل من متوسط التوقعات البالغ 1.1 مليار درهم.



وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 2.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي موجودات البنك 211 مليار درهم.



ووافق مجلس إدارة #بنك_دبي_الإسلامي على تحديد سعر الإصدار لزيادة رأسمال البنك عند 3 دراهم و11 فلسا.



ويتضمن هذا السعر القيمة الأسمية عند درهم واحد بالإضافة إلى خصم بنسبة 45% عن السعر السوقي بتاريخ إغلاق أمس.