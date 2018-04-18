نمو أرباح ENBD الفصلية 27% إلى 2.4 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 27% لتصل إلى 2.4 مليار درهم، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاءت الأرقام أفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ حوالي 2.2 مليار درهم.

وأظهرت نتائج البنك، صعود إجمالي الإيرادات للبنك بنسبة 3.8%، لتصل إلى 4103 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3617 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفع صافي إيرادات فوائد البنك بنسبة 20% لقيمة 2984 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من 2018، بالمقارنة 2486 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة العام الماضي، نتيجة النمو في القروض بنسبة 5%.

كما تراجعت مخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية للبنك بنسبة 31 % لتصل على 440.1 مليون درهم مقابل 639.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% لتصل إلى 4.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% لتصل إلى 475 مليار درهم.