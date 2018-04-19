خطة جديدة للبنك الدولي.. هل يخفض إقراضه للصين؟

قال رئيس #البنك_الدولي جيم يونغ كيم اليوم الخميس، إن البنك يخطط لزيادة قاعدة رأسماله لا تنص تحديداً على تخفيضات في القروض إلى الصين أو أي دول أخرى، لكنه أضاف أن الإقراض إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سيزيد بمرور الوقت.

وأبلغ كيم مؤتمرا صحافيا بشأن الخطة التي ستناقشها لجنة التنمية بالبنك الدولي يوم السبت قائلاً: "نحن بصدد زيادة قروضنا للدول المنخفضة الدخل... لكي أكون واضحاً في هذا فإنه لا يوجد شيء في الاتفاق يستهدف أي دولة بعينها".

وكانت "رويترز" ذكرت الأسبوع الماضي أن زيادة رأس المال البالغة 13.5 مليار دولار للذراع الرئيسية للبنك الدولي للإقراض الميسر، سترفع القوة التصويتية للصين وحصة أسهمها في البنك، وستجلب إصلاحات في الإقراض.

ووبخت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيام البنك الدولي بإقراض دول مرتفعة الدخل مثل الصين، قائلة إن تلك الدول يجب"تصعيدها" إلى القروض غير الميسرة.