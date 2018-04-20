"الأهلي المصري" ينضم لمبادرة عالمية لـ "بلوك تشاين"

انضم البنك الأهلي المصري لإحدى مبادرات تقودها بنوك عالمية لإعداد أبحاث وتطبيقات "بلوك تشاين"، والتي يشارك فيها أكثر من 200 بنك من البنوك والشركات العالمية الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري لتشجيع تبني استخدام التكنولوجيا المالية Fintech في البنوك المصرية.

وتمكن تقنية الـ "بلوك تشاين" البنوك من تنفيذ المعاملات الفورية عبر عدد من قواعد البيانات الموزعة بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن اشتراك البنك الأهلي في عضوية هذا التحالف سوف يتيح له متابعة كافة التطورات في مجال تقنية الـ "بلوك تشاين" والاستفادة منها لتقديم خدمات أسرع وأفضل لعملاء البنك.

وأضاف أن هذه المشاركة في عضوية هذا التحالف ستمكن البنك أيضا من دراسة ما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا المتطورة للمجال البنكي والقطاع المصرفي، مؤكداً أن هذا التطوير يأتي إيماناً من قيادات البنك بضرورة التوسع في تقديم خدمات مصرفية علي أحدث مستوى، والتحول من فكرة البنوك التقليدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة R3، ديفيد راتر، أن انضمام البنك الأهلي المصري إلى شبكة "كوردا" المتنامية يعزز مشاركته مع القطاع المالي العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقوم شركاء البنك بتطوير تطبيقات الـ "بلوك تشاين" في "كوردا"، والتي من شأنها تغيير الأساليب التقنية في إنجاز الأعمال في كافة المجالات بمختلف أنحاء العالم.

وسوف يتيح اشتراك البنك الأهلي في هذه المبادرة تدريب العديد من كوادره العاملين بقطاع تقنية المعلومات على البرمجيات الجديدة الخاصة بهذه التقنية، مع إمكانية قيام البنك والعاملين به بالاطلاع على كافة الأبحاث والاجتماعات الفنية مع باقي أعضاء التحالف، والاشتراك في كافة المشروعات التجريبية القائمة معهم، إضافة إلى ما يتم حاليا من تبني تجربة فكرة مشروع يتقدم به البنك وتشاركه بنوك أخرى محلية وعالمية لتطبيق التقنية في إحدى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.